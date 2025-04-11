В Волгограде почтили память жертв фашистских концлагерей





Сегодня, 11 апреля, в Центральном районе Волгограда у памятника мирным жителям Сталинграда прошла акция, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в мероприятии приняли участие ветераны, бывшие узники фашистских концлагерей, представители общественных организаций, органов исполнительной власти, юнармейцы.





Во время памятной акции волгоградцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. На сегодняшний день на территории региона проживает 588 узников фашистских концлагерей.





Справка. Памятная дата отмечается ежегодно 11 апреля с 1945 года. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, в которых содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. Жертвами фашистских концлагерей стало около 12 миллионов человек, 2 миллиона из которых – дети.

Фото: администрация Волгоградской области