Общество

Власти Волгограда сэкономят на благоустройстве ул. Мира почти 22 млн рублей

Общество 11.04.2025 14:39
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11.04.2025 14:39


11 апреля власти Волгограда подвели итоги открытого конкурса по определению подрядчика, готового благоустроить ул. Мира. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт выиграла волгоградская компания «Альянсстройком». Организация смогла позволить себе сбить стоимость выполнения работ с 96,4 млн рублей до недосягаемых двум другим конкурентам 74,7 млн рублей.

- После прохождения всех предусмотренных законодательством процедур в течение 10 дней с организацией будет заключен муниципальный контракт, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, чиновники решили начать обновление главной пешеходной улицы города со второго этапа разработанного проекта. Он предусматривает обновление участка в границах ул. Симбирцева и ул. Порт-Саида.

Здесь будут высажены 45 лип, 25 рябин, 40 клёнов и 20 елей, а также живая изгородь из 703 саженцев дёрна белого. Отдельно прописана высадка 20 саженцев можжевельника, 191 спиреи и 70 сиреней. Кроме того, специалисты высадят газон на площади 8,5 тыс. кв. метров.

Для ухода за насаждениями проложат полимерный поливочный водопровод и обустроят систему автоматизированного полива.

Особое внимание специалистам предстоит уделить приведению в порядок пешеходных пространств. Рабочим предстоит наконец ликвидировать многочисленные ямы, выбоины и нервности, которые в дождливую погоду затрудняют использование популярного у туристов пешеходного маршрута. Дорожки будут вымощены брусчаткой.

Также документами предусмотрена установка 65 урн и 55 скамеек.

Отметим, все работы компания «Альянсстройком» должна завершить к апрелю 2026 года.

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