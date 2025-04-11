В Волгограде побьют рекорд по количеству награждённых знаком «За верность Отечеству»





В Волгограде в течение 2025 года планируют побить рекорд по количеству граждан, которым был присвоен почётный знак города-героя «За верность Отечеству». Как сообщает ИА «Высота 102», в положении о награде предусмотрено ограничение – в год знаком можно наградить не более 10 человек. 10 апреля в городскую думу был внесён проект решения, который приостанавливает соответствующие ограничения.

Согласно документу, в 2025 году предлагается установить верхнюю планку на уровне 20 человек.

Отметим, поправки инициированы председателем Волгоградской городской организации ветеранов Александром Струковым.

Фото из архива ИА «Высота 102»