Общество

Посол Беларуси Рогожкин посетил торговый дом волгоградского миллиардера

Общество 10.04.2025 18:58
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10.04.2025 18:58


Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник 10 апреля в ходе своего визита в Волгоградскую область побывал на промышленных объектах региона. Как сообщает ИА «Высота 102», он посетил торговый дом «Грасс» и абразивный завод в Волжском. В рабочей поездке Александра Рогожкина сопровождала заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

На абразивном заводе в Волжском послу Беларуси показали производственную площадку. Также стороны обсудили вопросы по расширению торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран.


Торгового дом «Грасс» волгоградского миллиардера Михаила Грачева, как уточняют в волгоградском обладмине, сотрудничает с Беларусью с 2011 года. В ходе сегодняшней встречи шла речь о расширении партнерства – на данный момент волгоградская компания  имеет четырех импортеров на территории республики.  


Напомним, что на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и представителя Беларуси шла речь сегодня о всестороннем взаимодействии регионов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении и образовании. 

В завершение визита  в Волгоградскую область посол посетил главную высоту России, почтив память защитников Сталинграда.

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