В Волгограде ФСБ проводит учения совместно с МЧС





В Волгограде 10 апреля на объекте УФСБ России по Волгоградской области проходят межведомственные пожарно-тактические учения с участием МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Как сообщает ИА «Высота 102», жителей Волгограда призвали не паниковать и спокойно относиться к возможным временным неудобствам.

– Просьба к жителям Волгоградской области с пониманием отнестись к возможным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, – обратились в УФСБ.

Напомним, днем 10 апреля в Волгограде эвакуировали персонал и постояльцев гостиницы. Как сообщало ИА «Высоты 102», это бала учебная эвакуация.