Росводресурсы оставили прежним сброс воды на Волжской ГЭС





Росводресурсы продлили действующий режим работы Волгоградского гидроузла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, с 11 по 25 апреля среднесуточные сбросы составят 4900 - 5200 м³/с.

- Режимы установлены с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне и переносом даты заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, - пояснили в ведомстве.

Режим работы ГЭС может быть скорректирован по мере со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.

Напомним, накануне сообщалось, что корректировка будет произведена с учетом половодья в период с 14 по 18 апреля.