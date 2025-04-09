Минсельхоз проведет Всероссийский День поля в Волгоградской области

Впервые в Волгоградской области пройдет Всероссийский День поля, организатором которого выступает Минсельхоз России. Как сообщили V102.RU в администрации региона, трехдневное мероприятие пройдет в начале июля на территории Среднеахтубинского района.

- Стать площадкой Всероссийского Дня поля — очень почетная для региона миссия и высокая оценка наших достижений. Подобные события — отличная возможность сверить часы с коллегами из других субъектов, поделиться наработками и опытом, продемонстрировать свои успехи — и не только в агропромышленном комплексе, — отметил заместитель губернатора Василий Иванов. — У нас прекрасный динамично развивающийся регион, а мероприятия такого уровня позволяют привлекать все больше деловых партнеров, туристов, раскрывать потенциал территории. Уверен, что каждый из гостей захочет вернуться в Волгоградскую область еще раз, чтобы узнать ее поближе.

Всероссийский День поля объединяет десятки тысяч участников практически из всех регионов страны. В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание и круглые столы с участием федеральных экспертов, профессиональные и спортивные состязания, выставки и гастрономические фестивали, зоны развлечений и концерты с участием российских звезд.





В прошлом году Всероссийский День поля состоялся в Ставропольском крае, годом ранее почетная миссия — принимать у себя главное аграрное событие года — выпала Казани.

Фото: архив V102.RU / Минсельхоз РФ