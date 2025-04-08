Женщина-миллиардер из списка Forbes приехала в Волгоград

Сегодня, 8 апреля, в Волгоград приехала основательница Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) на открытие нового центра объединенной компании Wildberries и Russ, сообщает V102.RU.

По данным администрации региона, новый центр компании расположен в Дзержинском районе и занимает площадь более 48 тыс. кв метров. Его планируемая мощность составляет 32 миллиона товаров в год. Весь процесс автоматизирован. В компании заявляют, что открытие объекта в Волгограде ускорит доставку товаров до конечного потребителя и откроет новые возможности для развития предпринимательства.





Новый логистический комплекс Татьяна Ким осмотрела вместе с губернатором Андреем Бочаровым, который рассказал о дальнейших планах по развитию профессиональных складских помещений в Волгоградской области. В перспективе компании различного профиля планируют построить в регионе еще 7 логистических комплексов.

- Мы работаем с компаниями и рассчитываем в ближайшее время ввести еще 150 тысяч квадратных метров — объем инвестиций составит около 15 миллиардов рублей, — сказал Андрей Бочаров. — В рамках следующего этапа взаимодействия с компанией Wildberries и Russ, нам нужно совместить планы, которые есть у инвестора, и планы, которые есть у Волгоградской области в рамках 10-летней программы развития.

В Волгоградской области площадь профессиональных складских помещений в целом сегодня составляет почти 435 тыс. кв. м, из которых порядка 40% возведены с 2014 по 2025 годы. В регионе действуют 9 распределительных центров.

Фото: администрации Волгоградской области