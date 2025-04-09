Инспекторы рыбоохраны в Волгоградской области ловят рыбаков, нарушающих суточную норму вылова судака, который готовится к нересту, сообщает V102.RU со ссылкой на Цимлянский отдел рыбоохраны.

Согласно Правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, суточная норма добычи судака в Волгоградской области составляет два экземпляра на человека. Однако нарушители это игнорируют.

Так, только за неделю в границах Суровикинского и Чернышковского районов выявлено 8 таких нарушений. Один из рыбаков с помощью 8 спиннингов поймал 9 судаков. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 29 745 рублей. Материалы в отношении нарушителя готовятся для передачи в суд.

- В настоящее время судак готовится к нересту, с 15 апреля и по 8 июня вылов судака в водных объектах рыбохозяйственного значения Волгоградской области запрещен, - напомнили в отделе рыбоохраны.

До 25 апреля, напомним, в Волгоградской области действует запрет на вылов щуки. С 15 апреля по 15 июля в регионе также будет запрещен вылов рыбца.