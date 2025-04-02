Общество

Волгоградцам назвали топ-5 самых полезных госпабликов

Общество 02.04.2025 10:03
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02.04.2025 10:03


В Волгограде составили рейтинг самых полезных для жителей региона информационных пабликов в социальных сетях, которые ведут госорганы. В него, как сообщает ИА «Высота 102», вошли страницы ГУ МЧС и ГУ МВД России по Волгоградской области, администраций и облздрава. 

Места в топ-5 распределили между страницами перечисленных ведомств в социальной сети в «ВКонтакте»: 
  1. Администрация Волгоградской области.
  2. Администрация Волгограда.
  3. ГУ МЧС России по Волгоградской области.
  4. ГУ МВД России по Волгоградской области.
  5. Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, что страницы в социальных сетях органы власти и подведомственные им учреждения ведут с декабря 2022 года. Официальные страницы в соцсетях есть и у администраций, и у комитетов, и у школ, детских садов, больниц и других бюджетных организаций. 

В Волгоградской области в настоящее время насчитывается уже более 5,6 тысяч официальных групп госучреждений. Суммарно на них подписаны свыше 3,2 млн человек.

За систему госпабликов, по поручению Минцифры, отвечают АНО «Диалог» и Центры управления регионами. Специалисты организаций помогают представителям ведомств и бюджетных учреждений работать с обращениями граждан и проводят мастер-классы по ведению соцсетей.

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