Волгоградцам назвали топ-5 самых полезных госпабликов

В Волгограде составили рейтинг самых полезных для жителей региона информационных пабликов в социальных сетях, которые ведут госорганы. В него, как сообщает ИА «Высота 102», вошли страницы ГУ МЧС и ГУ МВД России по Волгоградской области, администраций и облздрава.

Администрация Волгоградской области. Администрация Волгограда. ГУ МЧС России по Волгоградской области. ГУ МВД России по Волгоградской области. Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Места в топ-5 распределили между страницами перечисленных ведомств в социальной сети в «ВКонтакте»:

Напомним, что страницы в социальных сетях органы власти и подведомственные им учреждения ведут с декабря 2022 года. Официальные страницы в соцсетях есть и у администраций, и у комитетов, и у школ, детских садов, больниц и других бюджетных организаций.

В Волгоградской области в настоящее время насчитывается уже более 5,6 тысяч официальных групп госучреждений. Суммарно на них подписаны свыше 3,2 млн человек.

За систему госпабликов, по поручению Минцифры, отвечают АНО «Диалог» и Центры управления регионами. Специалисты организаций помогают представителям ведомств и бюджетных учреждений работать с обращениями граждан и проводят мастер-классы по ведению соцсетей.