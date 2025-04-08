Общество

Участник СВО из Волгоградской облдумы стал членом сборной по следж-хоккею

Общество 08.04.2025 15:26
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08.04.2025 15:26


Депутат Волгоградской областной думы, участник специальной военной операции Александр Нелепин выступит на международном фестивале адаптивного хоккея. Как рассказали ИА «Высота 102» в регпарламенте, для Волгограда следж-хоккей – новый вид спорта, но в регионе уже сформирована команда из ветеранов СВО, имеющих инвалидность. 

Один из участников команды, Александр Нелепин, выступит на международном фестивале адаптивного хоккея в составе команды Нижнего Новгорода. 


Турнир пройдет в конце апреля в Сочи. В нем примут участие 120 команд из 60 городов.

К слову, набор в волгоградскую ледовую дружину продолжается. Особенность этого вида спорта в том, что вместо коньков у хоккеистов сани, а вместо одной клюшки - сразу две. С их помощью хоккеисты управляют санями и гоняют шайбу. 

Фото Волгоградской областной думы

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