Волгоградцам рассказали, на что копят земляки с зарплатами от 100 тысяч





Жители Волгоградской области, получающие в месяц от 100 тысяч рублей, чаще всего предпочитают откладывать деньги на «черный день». К таким выводам, сообщает ИА «Высота 102», по итогам очередного исследования пришли аналитики SuperJob. Примечательно, что на эти же цели откладывают и волгоградцы с доходом до 50 тысяч рублей в месяц.

– Каждый пятый волгоградец назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 — приверженцами стратегии «больше экономить». Чаще всего респонденты откладывают средства на «черный день» (30%). На втором месте по популярности – накопления для покупки недвижимости (22%), – говорится в итоговом релизе.

На путешествия копит каждый пятый опрошенный житель Волгоградской области. По 17% волгоградцев откладывают на будущее детей и на создание источников дохода. 12% жителей региона приходится откладывать на лечение, покупку мебели, техники, телефонов и прочих вещей.

Интересно, что откладывают деньги чаще волгоградцы до 35 лет. Те, кому за 40, предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию.

– Каждый второй респондент (51%) с доходом до 50 тысяч рублей копит на финансовую подушку. Каждый четвертый (24%) — на отдых и путешествия. У горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений также находится финансовая подушка безопасности (36%), а на втором — покупка недвижимости (35%), – говорят аналитики.