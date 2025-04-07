В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Дмитрием Ивановым

Общество 07.04.2025 08:48
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07.04.2025 08:48
Сегодня, 7 апреля, в Урюпинске пройдут похороны Дмитрия Иванова, погибшего на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Дмитрий родился и жил в Урюпинске, закончил среднюю школу №7.
На спецоперацию ушел, заключив контракт с Минобороны. Погиб Дмитрий 23 декабря 2024 года при выполнении боевого задания. Воину было 37 лет. У него остались родители.
Траурная церемония состоится в сквере Павших борцов, а похоронят его на кладбище в хуторе Попов.
Коллаж V102.RU
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