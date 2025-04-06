В Волжском вслед за Волгоградом ограничили доступ на кладбища





С 7 апреля в Волжском начнёт действовать особый режим посещения кладбищ. Как сообщает ИА «Высота 102», городские власти ввели временный запрет на проезд автомобилей.

- Ограничения будут действовать в будние дни с 7 апреля по 4 мая, а также в субботу, 19 апреля, с 9:00 до 13:00, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, новый порядок посещения кладбищ затронет как автомобилистов на личном транспорте, так и юридические лица, которые изготавливают и устанавливают надгробия. Исключение составляют лишь транспорт для перевозки маломобильных граждан, машины экстренных и городских служб. Ранее схожий режим доступа к захоронениям был анонсирован и администрацией Волгограда.