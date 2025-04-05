В Волгограде после недели поисков нашли живым пропавшего мужчину





В Волгограде волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» нашли живым пропавшего еще 29 марта 45-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, волгоградец имеет проблемы со здоровьем и не ориентируется в пространстве.

Ранее мужчина уже несколько раз уходил из дома в неизвестном направлении, и его искали волонтеры. К счастью, каждый раз его удавалось найти живым и невредимым.

На этот раз также волонтерам удалось за короткие сроки организовать поиски и обнаружить волгоградца. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.