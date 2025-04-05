Волгоградцам рассказали, где заработать 350 тысяч рублей





Эксперты сервиса hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, специалисту по запуску программного обеспечения готовы платить до 350 тысяч рублей на руки.

Второе место занимает вакансия руководителя отдела маркетинга. Будущему специалисту обещают платить от 200 тысяч рублей. За ту же зарплату ищут в Волгограде разработчика игр уровня мидл и руководителя филиала компании.

Пятое место заняла вакансия главного архитектора проекта. За свою работу специалист будет получать от 150 тысяч.