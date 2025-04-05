Общество

Волгоградцам напомнили о правилах выгула и погребения животных

Общество 05.04.2025 12:16
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05.04.2025 12:16


В России с 1 марта начали действовать новые требования к захоронению домашних животных. Как сообщает V102.RU, теперь их запрещено хоронить в земле и обязательна кремация. 

В Волгоградской области действует обязательная регистрация животных, а также они должны состоять на учете в Государственной ветеринарной службе. Выгул собак должен происходить только в поводке, если высота в холке составляет более 25 сантиметров - в наморднике. За нарушение правил владельцам грозит штраф. Также волгоградцам не стоит забывать об уборке фекалий за своими питомцами. 

Захоронение домашних животных теперь запрещено. Для этого жителям региона необходимо кремировать умершее животное.

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