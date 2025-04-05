Дождливые выходные пообещали синоптики в Волгоградской области





В Волгоградской области синоптики пообещали кратковременные дожди на протяжении выходных. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в эти дни также ожидается сильный ветер до 18 м/с.

- В субботу 5 апреля утром и дне пройдут небольшие и кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит +5...+10º. Днем солнце прогреет воздух до +22º, - рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В Воскресенье жителям региона также стоит припастись зонтами и ждать сильного ветра.

- 6 апреля ночью и днем ожидаются небольшие и кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер подует в юно-западном направлении с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит +13...+18º, - пояснили синоптики.