Общество

«Аэрофлот» отменил авиарейс из Москвы в Волгоград из-за БПЛА

Общество 23.06.2025 08:54
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23.06.2025 08:54


Самолет из Москвы в Волгоград «Аэрофлота», который был перенесен с 22 по 23 июня, отменен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта, борт, который должен был приземлиться в Волгограде 22 июня в 21.05 ч., сначала был перенесен на 9-55 ч. на 23 июня, затем и вовсе был отменен. 

Также в настоящее время задерживаются еще два авиарейса из столицы. Прилет одного самолета с 1.35 ч. перенесен на 10.30, а другого – с 5.55 ч. до 10.50 ч. 

Напомним, Росавиация закрывала аэропорт Гумрак с 19-00 ч. 22 июня до 0.20 ч. 23 июня из-за соображений безопасности. В этот период один борт, летевший в Волгоград, был перенаправлен на запасной аэродром. 

Фото V102.RU (архив)

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