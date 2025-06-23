Волжане отправили очередной гумконвой участникам СВО





Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции 48-й по счету груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии: оборудование, мотоциклы и автомобиль «Нива».

Также в состав вошли продукты питания, средства гигиены, РЭБ, дроны, противодроновые датчики и генераторы.

Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием и продуктами был скомплектован в короткие сроки и отправлен в зону СВО.

Фото: администрация Волжского