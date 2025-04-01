Общество

Три очага инфекции, грозящей параличом, выявили на Сарпинском

Общество 01.04.2025 10:26
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01.04.2025 10:26


В Волгограде введен карантин по бруцеллезу среди крупного рогатого скота на острове Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы комитета ветеринарии Волгоградской области, опасное инфекционное заболевание выявили на территории трех личных подсобных хозяйств. 
Неблагополучным очагом признана территория в радиусе 5 километров от очагов обнаружения инфекции.  В связи с этим на этих участках действуют ограничения  на оборот животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок. Больных животных предписано отправлять на пункты убоя, а в местах содержания буренок проведут дезинфекцию. 
Напомним, бруцеллез может передаваться от больных животных человеку в том числе через необработанные продукты, полученные от тех же коров. Инфекция может вызвать у человека поражения двигательного аппарата, нервной и других систем. 

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