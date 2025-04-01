Сотрудникам волгоградских колоний доплатят из бюджета по 10 тысяч рублей

Общество 01.04.2025 09:58
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01.04.2025 09:58
Несколько категорий сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, подведомственных УФСИН, смогут в скором времени рассчитывать на прибавку к зарплате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области, с 1 мая они будут получать ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей из областного бюджета «в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и создания условий для функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
В частности, такие выплаты предусмотрены для самых низкооплачиваемых категорий работников - операторов отделов охраны, режима и надзора, группы применения технических средств надзора, старших техников, начальников складов группы инженерно-технического вооружения, старших инструкторов кинологических групп, инструкторов-кинологов, вожатых караульных собак, помощников оперативных дежурных, водителей, диспетчеров специальных перевозок дежурной части и еще для ряда других сотрудников УФСИН.
Ранее, напомним, из бюджета Волгоградской области выплачивались средства в качестве поддержки сотрудников регионального управления МВД, например, участковых.
Фото V102.RU (архив)
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