Сбитого пьяным водителем подростка спасают в волгоградской больнице

Общество 31.03.2025 10:10
0
31.03.2025 10:10
14-летний подросток, которого сбил пьяный водитель, в настоящее время проходит лечение в детском нейрохирургическом отделении больницы №7 Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранение Волгоградской области, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, вечером 28 марта 25-летний водитель в хуторе Варламов Городищенского района сбил двоих подростков, которые шли по обочине в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. 16-летний юноша погиб на месте, а его 14-летний товарищ получил травмы.
Водителя задержали – возбуждено уголовное дело.
Фото СУ СК по Волгоградской области
Волгоградские газовики напоминают об опасности угарного газа31.03.2025 12:03
Общество 31.03.2025 12:03
Волгоградский Россельхознадзор нашел 51 странный саженец в интернет-магазине31.03.2025 10:32
Общество 31.03.2025 10:32
В трех районах Волгограда утеплили трубы31.03.2025 10:12
Общество 31.03.2025 10:12
В Волгограде по-тихому убрали переживший Сталинградскую битву столб30.03.2025 21:26
Общество 30.03.2025 21:26
Сногсшибательный ветер и +22: какая погода ожидает волгоградцев в ближайшие дни30.03.2025 19:20
Общество 30.03.2025 19:20
В Волгоградской области 2 апреля запустят дачные электрички: расписание30.03.2025 16:45
Общество 30.03.2025 16:45
«Здесь почувствовала себя на своем месте»: бывший инженер уехала из города и занялась варкой сыра30.03.2025 16:27
Общество 30.03.2025 16:27
На севере Волгограда взяли под охрану 50 метров старой дороги30.03.2025 15:25
Общество 30.03.2025 15:25
Волгоградцы из-за нового сбоя остались без доставки еды30.03.2025 14:43
Общество 30.03.2025 14:43
Экс-главред и создатель «Высоты 102» Сергей Трофимов отмечает День рождения30.03.2025 11:07
Общество 30.03.2025 11:07
В Волгограде простятся с погибшим на СВО музыкантом Игорем Букаевым30.03.2025 07:49
Общество 30.03.2025 07:49
Поезд Илона Маска «проедет» по небу 30 марта29.03.2025 20:52
Общество 29.03.2025 20:52
«Куда же больше?»: В Волгограде снова подорожала грузовая переправа на Сарпинский29.03.2025 19:58
Общество 29.03.2025 19:58
Волгоградцы выберут день рождения ЦПКиО29.03.2025 18:41
Общество 29.03.2025 18:41
В Михайловке стартовал прием документов от кандидатов на должность главы29.03.2025 18:03
Общество 29.03.2025 18:03