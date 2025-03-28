Происшествия

В Волгограде школьница ради 20-тысячного джекпота перевела мошенникам 382 тыс. рублей

Происшествия 28.03.2025 12:58
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28.03.2025 12:58


В Волгограде полицейские расследуют уголовное дело о мошеннических действиях, совершённых в отношении несовершеннолетней. Как сообщает ИА «Высота 102», аферисты заставили школьницу ради небольшого выигрыша перевести с карточки матери 382 тыс. рублей.

- Пятикласснице в мессенджере пришло сообщение о том, что она выиграла 20 тысяч рублей за подписку на канал. Для того чтобы оформить выигрыш, необходимо было продиктовать коды, которые стали приходить ей в смс-сообщениях, а также номер карты, на которую необходимо зачислить перевод, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

У несовершеннолетней не было своей карточки, и девочка решила порадовать джекпотом свою мать, передав её реквизиты. Однако, следуя инструкциям, ученица в результате перевела на счёт мошенников 382 тыс. рублей.

При этом из-за нехватки средств на карте, часть суммы была оформлена в кредит.

Отметим, впоследствии забила тревогу мать школьницы, обнаружив пропажу всех сбережений.

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