



28 марта в Волгоградской области стартовало выездное заседание бюро отделения химии и наук о материалах РАН с участием 14 академиков. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров обсудил с ведущими российскими экспертами перспективы развития отрасли, инновации и подготовку кадров.

- Для меня большая честь увидеть тех людей, которые являются основой формирования нашего технологического суверенитета. Без укрепления фундаментальной науки говорить о прикладной науке либо о формировании технологического суверенитета невозможно. Вы, как никто другой, знаете, что необходимо делать для того, чтобы укреплять наши позиции. И я очень рад вас всех приветствовать на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда, - подчеркнул глава региона.

Отметим, поездка началась для учёных с посещения Волжского филиала ВолгГТУ, где вот уже несколько лет функционирует современный технопарк. Кроме того, академики побывали в Волгоградском филиале Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и на некоторых профильных производствах.

Фото: администрация Волгоградской области