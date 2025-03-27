Волгоградское УФАС проверит цены на хлеб

ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство, служба направила в территориальные органы соответствующее поручение.

Ранее ФАС России провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Были проанализированы производственные показатели более 1500 опрошенных субъектов за 2022-2024 годы.

В 82 регионах ведомство определило хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России изучат обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, заверили в ФАС РФ.

Между тем, по последним данным Волгоградстата, стоимость килограмма хлеба из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной составляет 75,13 рубля за килограмм. С начала 2025 года стоимость этого продукта питания повысилась примерно на 0,5 рубля.