В Волжском пенсионерка умерла на автобусной остановке

Пожилая женщина упала замертво на остановке общественного транспорта в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось накануне напротив дома №47 по улице Энгельса.

- Мы с девушкой подняли женщину и уложили на лавку. Никак не могли в чувства привести, чем тока не пытались. Скорую вызвали, - сообщают волжане, на глазах которых все произошло.

Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, ничем помочь не смогли - женщина скончалась. Ей было 64 года.

В СУ СКР по Волгоградской области подтвердили произошедшее, отметив, что на теле пенсионерки признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.



