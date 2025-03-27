Происшествия

В Волжском пенсионерка умерла на автобусной остановке

Происшествия 27.03.2025 10:09
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27.03.2025 10:09


Пожилая женщина упала замертво на остановке общественного транспорта в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось накануне напротив дома №47 по улице Энгельса.

- Мы с девушкой подняли женщину и уложили на лавку. Никак не могли в чувства привести, чем тока не пытались. Скорую вызвали, - сообщают волжане, на глазах которых все произошло.

Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, ничем помочь не смогли - женщина скончалась. Ей было 64 года.

В СУ СКР по Волгоградской области подтвердили произошедшее, отметив, что на теле пенсионерки признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.


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