В жутком детском городке в Волгограде рухнула бетонная плита

Общество 26.03.2025 19:45
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26.03.2025 19:45
Плачевное состояние детского игрового городка во дворе домов №№50-56 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе стало предметом выездной инспекции активистов волгоградского отделения ОНФ. Активисты встретились с местными жителями и убедились в том, что игровая зона опасна для детей. По словам одной из жительниц многоквартирного дома, Марии, детский городок, построенный несколько десятков лет назад, разваливается с каждым месяцем, а многократные обращения в управляющую компанию с требованиями исправить ситуацию не дали никакого результата.
В любой момент здесь может произойти трагедия. Около двух недель назад на этой же площадке обвалилась бетонная плита. К счастью, никто не пострадал. Но такая ситуация угрожает жизни и здоровью детей и взрослых.
Эксперты народного фронта признали, что детский городок не соответствует нормам безопасности и требует незамедлительного сноса с последующей установкой новых игровых зон.
Активисты пообещали жителям вместе с ними добиваться скорейшего решения назревшей проблемы.
Видео волгоградского отделения ОНФ VK.com
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