Общество 26.03.2025 13:20
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26.03.2025 13:20
Калачевский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с дошкольного учреждения за травму ребенка. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, происшествие в одном из детских садов района случилось 10 сентября 2024 года. 5-летний мальчик во время утренней прогулки в детском саду упал с игрового элемента в виде металлической ракеты и получил открытый перелом пальца руки. Выяснилось, что воспитатель отвлеклась и не следила за ребенком.
Решением суда с дошкольной образовательной организации в пользу пострадавшего ребёнка в качестве компенсации морального вреда взыскано 150 тыс. рублей.
По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, добавили в пресс-службе надзорного органа.
Фото V102.RU (архив)
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