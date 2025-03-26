Волгоградца арестовали на сутки за отказ выключить музыку в 4 утра

Центральный районный суд Волгограда принял решение об аресте местного жителя, который в 4 утра громко слушал музыку у жилого дома и отказывался ее выключать. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначили административный арест сроком на одни сутки.

Установлено, что инцидент произошел в 4 утра 23 марта в центре Волгограда. Мужчина в припаркованном авто громко слушал музыку возле жилого дома и на замечания проживающих не реагировал. Тогда жильцы вызвали полицейских, но и они не смогли вразумить меломана.

- На неоднократные законные требования сотрудников полиции, прибывших на место, выключить музыку, он не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок, - рассказали в суде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.