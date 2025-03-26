Общество

Череда дождей и туманов ждет жителей Волгоградской области

Общество 26.03.2025 08:37
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26.03.2025 08:37


Конец марта в Волгоградской области ознаменуется чередой дождей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального ЦГМС, уже сегодня, 26 марта, на некоторых территориях, кроме восточной половины, ожидаются осадки в виде дождей с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Днем местами температура может подняться до +13.
Осадки продолжатся также 27 и 28 марта. При этом столбик термометра поднимется в некоторых районах до +16. 
В Волгограде дожди пройдут 26 и 27 марта. В областном центре и районах региона  ночью и утром в четверг и пятницу прогнозируют туманы. Зато к 28 марта в городе потеплеет до +14.
Фото V102.RU (архив)

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