Общество

«Золотой баянист России» из Волгограда Игорь Букаев погиб на СВО

Общество 25.03.2025 13:31
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25.03.2025 13:31


Трагическую новость сообщила в соцсетях Жанна Попова, супруга, единомышленник, верный друг и соратник волгоградского музыканта Игоря Букаева. 
- Звезда Сириус является ярчайшей на ночном небосклоне и видна из всех точек земли. Теперь мой самый лучший и дорогой человек дарит моей семье и всем, кто его знает, свет с небес.З десь на земле он согревал своим солнечным теплом огромное количество людей, теперь освещает весь мир. Я ещё буду много писать про Игоря. Потому что не смогу не рассказывать о нём, - цитата из ее поста.
Игорь Букаев погиб на СВО ночью 23 февраля. 
- Сейчас всё, о чём я прошу всех вас, кто читает, кому также больно и непонятно почему так случилось, не закидывать меня вопросами, не заваливать скорбью. Просто напишите, за что вы любите Игоря. Я верю, что он читает и от этого и ему, и всем нам будет только легче, - написала Жанна Попова.
Она также заверила, что прощание с ее супругом будет на родине, в Волгограде. 
Игорь Букаев – известный баянист-виртуоз из Волжского Волгоградской области, победитель престижных международных творческих конкурсов в Европе и в России. Он обладатель титула «Золотой баян России». 
Его супруга, Жанна Попова, исполнительница авторской песни по классу вокала и гитары, тоже имеет многочисленные награды  международных и российских конкурсов. Супруги в свое время закончили волгоградскую консерваторию имени Серебрякова. Они часто выступали вместе, в том числе в Волгограде, до отъезда в Москву. Они даже вели общую страничку в соцсетях. 
На СВО талантливый музыкант ушел в этом году, а уже в феврале пропал без вести. И вот на днях подтвердились самые страшные опасения - его гибель подтвердили официально. 
Фото Жанны Поповой VK.com, коллаж V102.RU


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