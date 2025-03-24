Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»





В Волгоградской области 3 мая 2025 года впервые состоится экстремальный забег «Стальной характер». Как сообщает ИА «Высота 102», участникам предстоит пройти сложную трассу, которую организуют на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

– «Стальной характер» – это масштабный федеральный проект, и Волгоград впервые станет его частью, – сообщают организаторы мероприятия. – Для участников подготовили три трассы на дистанции 3, 5 и 7 км. Им предстоит преодолеть более 15 препятствий: проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть грязевые траншеи и ледяные ванны.

Доступ к соревнованиям открыт для всех – можно бежать в одиночку (здесь допускаются только подготовленные спортсмены) или собрать ради такого случая команду не менее чем из 6 человек.

Участники могут собрать команду или стартовать самостоятельно. Индивидуальный формат подойдет для хорошо подготовленных спортсменов. Командный формат предполагает участие в забеге с группой друзей, коллег или единомышленников. Минимальное количество участников команды — 6 человек.

Регистрация доступна на сайте «Стального характера».

Фото: организаторы забега