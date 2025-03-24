Общество

Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»

Общество 24.03.2025 14:58
0
24.03.2025 14:58


В Волгоградской области 3 мая 2025 года впервые состоится экстремальный забег «Стальной характер». Как сообщает ИА «Высота 102», участникам предстоит пройти сложную трассу, которую организуют на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

– «Стальной характер» – это масштабный федеральный проект, и Волгоград впервые станет его частью, – сообщают организаторы мероприятия. – Для участников подготовили три трассы на дистанции 3, 5 и 7 км. Им предстоит преодолеть более 15 препятствий: проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть грязевые траншеи и ледяные ванны.

Доступ к соревнованиям открыт для всех – можно бежать в одиночку (здесь допускаются только подготовленные спортсмены) или собрать ради такого случая команду не менее чем из 6 человек. 

Участники могут собрать команду или стартовать самостоятельно. Индивидуальный формат подойдет для хорошо подготовленных спортсменов. Командный формат предполагает участие в забеге с группой друзей, коллег или единомышленников. Минимальное количество участников команды — 6 человек.

Регистрация доступна на сайте «Стального характера».

Фото: организаторы забега 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.03.2025 17:03 Реклама
Общество 24.03.2025 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 16:43
Общество 24.03.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 15:10
Общество 24.03.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 13:18
Общество 24.03.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 12:08
Общество 24.03.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 11:42
Общество 24.03.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:46
Общество 24.03.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:39
Общество 24.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:20
Общество 24.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:19 Реклама
Общество 24.03.2025 10:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:03
Общество 24.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 08:45
Общество 24.03.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 07:12
Общество 24.03.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 22:08
Общество 23.03.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В Волгограде задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотиковСмотреть фотографии
17:28
Денис Мантуров посетил ведущие волгоградские предприятияСмотреть фотографии
17:03
В День театра «Царицынская опера» приглашает на балет «Жизель»Смотреть фотографии
16:43
Волгоградцев предупредили о сбое в работе интернет-сервисовСмотреть фотографии
16:31
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»Смотреть фотографии
15:35
Татьяна Голикова заявила о рекордном снижении количества бедных в РоссииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы потратили на перекусы 3,1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:58
Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»Смотреть фотографии
14:41
В Волгограде потушили пожар около АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Труп мужчины нашли на берегу Дона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в ГумракеСмотреть фотографии
13:56
«Снимали всё на телефон»: поджигатели мусорных баков в центре Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Воспитанники ДЮЦ разобрали призовые места на турнире по фехтованию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
 