Картины и уникальную анимацию будут воспроизводить на 120-метровом колесе обозрения, который в Волгограде смонтирует компания из провинции Ляонин КНР – Songling. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, китайские специалисты с фабрики Hongfei создадут для аттракциона в Волгограде уникальную архитектурную подсветку.

- Оборудование этой компании из КНР способно создавать не только статичные изображения, но и гигантские видео с видами города, событий и так далее, - рассказали в ЦПКиО. - Подсветка такого формата в настоящее время производится только за рубежом и на колесах обозрения в России еще ни разу не применялась.

Подсветку для колеса обозрения в Волгограде создадут специалисты фабрики Hongfei, более 20 лет занимающейся изготовлением систем наружного и архитектурного освещения. На минувшей неделе директор Hongfei в Волгограде показал смоделированный пример подсветки для объекта с ракурса противоположного берега Волги.





Новое колесо обозрения появится в ЦПКиО Волгограда в 2026 году. Высота колеса составит 120 метров, диаметр окружности 113 метров. Вместо традиционных спиц для вращения кабинок будут использованы ванты, что значительно снизит общий вес колеса и равномерно распределит нагрузку на всю конструкцию. Это позволит эксплуатировать объект при любых погодных условиях. Волгоградское колесо обозрения станет самым большим по диаметру и вторым по высоте в стране после 140-метрового «Солнца Москвы» на ВДНХ.

Фото и видео: пресс-служба ЦПКиО