Ляонинская компания построит в Волгограде 120-метровое колесо обозрения





Руководство Центрального парка культуры и отдыха Волгограда подписало контракт на изготовление и установку самого высокого в России вантового колеса обозрения высотой 120 метров и диаметром 113 метров. Производством работ, как сообщил директор парка Андрей Еркин, займется компания из провинции Ляонин КНР – Songling.

– За 40 лет существования этой компании ее сотрудники установили свыше 200 колес по всему миру – в Китае, Сингапуре, Бразилии, Северной Корее и других странах. Установленные ими колеса обозрения работают эффективно и безаварийно, – уточнил Андрей Еркин. – В ходе отбора поставщиков аттракциона дирекцией ЦПКиО рассматривались как отечественные производители, так и иностранные – всего было изучено порядка 10 коммерческих предложений. Одним из главных критериев выбора являлись безопасность и современность применяемых технологий – в настоящее время вантовые колеса обозрения производятся только за рубежом, и Китай является мировым лидером по их изготовлению.

Ванты, которые вместо спиц будут вращать кабинки, по сведениям Еркина, значительно снижает общий вес аттракциона и равномерно распределят нагрузку на всю конструкцию. Это обеспечит эксплуатацию колеса обозрения при любых погодных условиях.

– На 120-метровое колесо будут установлены 68 кабинок с системой кондиционирования и максимальной вместимостью 6 человек. Также предусмотрена кабина для маломобильных групп населения. Благодаря специальной технологии изготовления кабинки будут ветроустойчивы, что в условиях волгоградской ветреной погоды позволит эксплуатировать колесо без приостановок, – заверил директор ЦПКиО.

Отметим, что после строительства 120-метровое колесо обозрения в ЦПКиО станет вторым по высоте в России. Самое высокое находится на ВДНХ – 140 метров.

Иллюстрация: ЦПКиО