Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого заката





Вечером 23 марта сотни волгоградцев стали очевидцами необычного заката. Как сообщает ИА «Высота 102», в 18:00 город залило мрачно-золотым свечением. Такой оттенок солнечные лучи приобрели, проходя сквозь примеси мелкодисперсных частиц, зависших в атмосфере над областным центром. Контрастности картине добавили массивные дождевые тучи, проходящие по Заволжью.





Одновременно горожане увидели первую в этом году весеннюю радугу. Она появилась в небе над областным центром несмотря на отсутствие осадков.

Большинству довелось наблюдать лишь отдельные фрагменты атмосферного явления, однако жителям Красноармейского района повезло насладиться радугой во весь небосвод. Очевидцы поспешили заснять происходящее на фото и видео.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ/ t.me