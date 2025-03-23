Общество

Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого заката

Общество 23.03.2025 19:33
0
23.03.2025 19:33


Вечером 23 марта сотни волгоградцев стали очевидцами необычного заката. Как сообщает ИА «Высота 102», в 18:00 город залило мрачно-золотым свечением. Такой оттенок солнечные лучи приобрели, проходя сквозь примеси мелкодисперсных частиц, зависших в атмосфере над областным центром. Контрастности картине добавили массивные дождевые тучи, проходящие по Заволжью.



Одновременно горожане увидели первую в этом году весеннюю радугу. Она появилась в небе над областным центром несмотря на отсутствие осадков.

Большинству довелось наблюдать лишь отдельные фрагменты атмосферного явления, однако жителям Красноармейского района повезло насладиться радугой во весь небосвод. Очевидцы поспешили заснять происходящее на фото и видео.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ/ t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 18:27
Общество 23.03.2025 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 17:27
Общество 23.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 15:34
Общество 23.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 14:39
Общество 23.03.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 14:09
Общество 23.03.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 12:59
Общество 23.03.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 08:22
Общество 23.03.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:31
Общество 22.03.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:27
Общество 22.03.2025 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 20:09
Общество 22.03.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 19:13
Общество 22.03.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:58
Общество 22.03.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:45
Общество 22.03.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.03.2025 16:05
Общество 22.03.2025 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Гандболистки «Динамо-Синары» уверенно победили в МайкопеСмотреть фотографии
20:51
«Привычные вещи воспринимаем за чудо»: лектор планетария — о самых частых вопросах горожан и возвращении астрономии в школыСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде на Дар-Горе произошла массовая авария с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого закатаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Академик Ряднов объяснил, почему провалилась программа ОСВВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Аварийный манёвр: власти Волжского по суду отселяют 85-летнюю пенсионерку в разрухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской частиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Не состоялся почти каждый второй рейс: в Волгограде перевозчика оштрафуют за срыв графика автобуса №21Смотреть фотографии
14:39
«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографииСмотреть фотографии
14:09
В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
12:59
«А что это вы здесь делаете?»: смотрим, как готовят Волгоград к главным событиям и гостям годаСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде неисправная «Лада» устроила «фаер-шоу» на ул. БыковаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Не удержали ничью: волгоградский «Ротор» обидно проиграл в ХабаровскеСмотреть фотографии
10:36
Насильника троих школьников разыскивает СК в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде «ВАЗ» влетел в прицеп у остановки ЖБИСмотреть фотографии
09:21
Скелет обнаружили в поле: подробности гибели пропавшего 2 года назад волгоградцаСмотреть фотографии
08:22
Представленного к ордену героя СВО Александра Димитрова похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:36
Андрей Бочаров сообщил о последствиях атаки БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:22
Минобороны: в Волгоградской области отразили налёт трёх БПЛАСмотреть фотографии
07:07
Росавиация сняла в Волгограде запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде из-за ночной атаки беспилотников остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
21:10
Волгоградцы победили в Чемпионате по комплексному единоборству ФСИН РФСмотреть фотографии
20:31
«Найти крупного и вкусного сейчас все сложнее»: биолог рассказал, почему волжский рак становится местной экзотикойСмотреть фотографии
20:27
В центре Волгограда завершается снос бывшего «МАНа»Смотреть фотографии
20:09
В Волгограде спасают орлана с простреленной головойСмотреть фотографии
19:13
Уволенный директор школы №123 устроился простым учителем в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Волгоградцам назвали вакансию с зарплатой до 120 тыс. рублейСмотреть фотографии
 