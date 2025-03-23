



Власти Волгограда оштрафуют МУП «Метроэлектротранс» за срыв графика движения по автобусному маршруту № 21. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст подготовленной чиновниками претензии, в феврале 2025 года перевозчик не выполнил 41% рейсов.

По информации департамента городского хозяйства, из 113,3 тыс. километров, которые за последний зимний месяц подвижной состав должен был «намотать» по городу, фактически исполнено было всего 66,8 тыс. километров, что составляет всего 59%.





Отметим, теперь муниципальное предприятие должно будет выплатить в бюджет муниципалитета штраф в размере 8,3 тыс. рублей. Власти предлагают подведомственному учреждению добровольно перечислить средства, в противном случае их вычтут в последующих платежах за оказание транспортных услуг.