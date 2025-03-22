Волгоградцы в очередной раз останутся без ТВ и радио

В трех населенных пунктах Волгоградской области запланировали временные отключения телевидения и радио. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на филиал РТРС.
Так, 26 марта в поселке Комсомольский Калачевского района могут быть недоступны программы РТРМ-1 и РТРС-2 с 09.00 до 15.00
27 марта в Ольховке с 11.00 до 17.00 и 28 марта в станице Аржановская Алексеевского района с 10.00 до 16.00 также ожидаются проблемы с ТВ-сигналом и в радиовещании.
Телерадиосигнал может пропасть из-за профилактических работ. Однако работы могут быть отменены из-за плохих погодных условий.