Общество

Ненастоящую утечку хлора устранили в Волгограде после условной атаки БПЛА

Общество 21.03.2025 18:32
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21.03.2025 18:32


В Кировском районе Волгограда сотрудники «Концессий водоснабжения» совместно со спасателями ликвидировали условную утечку хлора. По легенде учений, на очистные сооружения была совершена атака БПЛА, в итоге возникла угроза безопасности горожан.

Для имитации утечки на ВОС использовали во время учений устройство, которое генерирует смесь хлора и воздуха для тестирования эффективности газоанализаторов и газосигнализаторов хлора. 

– После срабатывания сигнала «Утечка» оператор, следуя инструкции, оповестил сотрудников на местах, а также центральную диспетчерскую службу и службу спасения. Весь персонал станции незамедлительно эвакуировался, – рассказали в пресс-службе «Концессий». –Одновременно на место происшествия прибыли руководители и спасатели.  


Работа очистных была временно остановлена, а спасатели установили герметизирующий колпак и переместили аварийный контейнер в безопасное место.

Интересно, что в подобных случаях персонал очистных должен покидать территорию с учетом направления ветра. Важную роль играет оперативность и быстрота действий работников ВОС. В связи с этим подобные учения проводятся ежеквартально. 

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