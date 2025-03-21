Общество

В Волгоградской области нашли самого молодого пенсионера: ему 38 лет

Общество 21.03.2025 12:47
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21.03.2025 12:47


В Волгоградской области 212 творческих работников вышли на пенсию досрочно. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении СФР, правом на досрочную пенсию обладают люди, занимающиеся  творческой деятельностью на сцене в театрах оперы и балета, том числе балета на льду, цирках и т.д.
Основным условием для досрочного назначения пенсии творческим работникам является выработка специального стажа. У граждан данной категории он должен составлять от 15 до 30 лет в зависимости от характера деятельности.
Акробатам в цирке страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста, если имеется не менее 15 лет специального стажа. Так, самому молодому артисту цирка из Волгограда, акробату-эквилибристу в 2025 году исполнится 38 лет, а на пенсию он вышел в 2022 году в возрасте 35 лет. 
Солист балета также должен отработать на сцене театра оперы и балета 15 лет, а артистам балета необходимо 20 лет стажа, артистам-кукловодам в театрах кукол — 25 лет, артистам хора профессиональных художественных коллективов — 30 лет.
Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов: в 2025 году их должно быть не менее 30.
Важно, что пенсия досрочно назначается через пять лет после приобретения права на нее. Например, если артист театра приобретет право на пенсию в марте 2025 года, то обратиться за ней он сможет в марте 2030 года. При этом после выхода на пенсию работники могут продолжить трудовую деятельность, в том числе по другой специальности. Так что бывший акробат, хотя уже и пенсионер, но пособие он будет получать только в 2027 году. 

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