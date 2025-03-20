Михайловский районный суд Волгоградской области обязал власти городского округа выплатить в пользу пострадавшего на детской площадке 7-летнего ребенка 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом V102.RU сообщили в прокуратуре региона.

В сентябре 2024 года в надзорное ведомство обратилась жительница Михайловки, которая рассказала, что ее сын получил резаную рану правого бедра, когда катался на детской горке. По жалобе местной жительницы была проведена проверка, которая подтвердила ее слова.

- Работниками прокуратуры с выходом на место выявлено, что полотно детской горки находилось в ненадлежащем техническом состоянии ввиду наличия трещин и сколов, - сообщили в прокуратуре.

В адрес администрации городского округа внесено представление по итогам которого нарушения на детской площадке устранены. Также прокуратура обратилась в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда. Иск удовлетворен.

Фото: прокуратуры Волгоградской области