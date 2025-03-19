Суд обязал отремонтировать опасные дороги в Ерзовке под Волгоградом

Городищенский районный суд Волгоградской области обязал власти рабочего поселка Ерзовка отремонтировать участки дорог, которые стали опасными для движения, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в этом населенном пункте требованиям безопасности дорожного движения не соответствует проезжая часть автомобильной дороги на улице Чекунова и подъезд от федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» до СНТ «Строитель».

- На указанных участках имеются многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, ям, просадок, проломов и иных повреждений, россыпь грунта, отсутствует горизонтальная дорожная разметка, - рассказали в прокуратуре региона.

С иском в суд обратилась районная прокуратура, которая выявила нарушения безопасности дорожного движения в ходе надзорной проверки. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратуры Волгоградской области