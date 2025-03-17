Общество

Тариф – дело тонкое: в Волгограде «ВМЭС» уличили в дублировании стоимости услуг

Общество 17.03.2025 16:57
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17.03.2025 16:57


В Волгограде суды поддержали позицию регионального управления ФАС России. Как сообщает ИА «Высота 102», орган уличил сетевую компанию «ВМЭС» в дублировании стоимости услуг по ограничению подачи электроэнергии потребителям.

Ранее в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Волгоград Южный» с просьбой проверить ресурсоснабжающую организацию. Общество запланировало работы в одном из волгоградских МКД, для безопасного проведения которых здание необходимо было обесточить. При этом поставщик электроэнергии выставил за соответствующие услуги счёт: отключение одного потребителя было оценено в 22,5 тыс. рублей.

Однако во время проверки выяснилось, что соответствующие расходы уже включены в тариф, действующий на территории Волгограда. Их по умолчанию оплачивают все потребители.

- УФАС выдало предписание о прекращении взимании платы за услуги по введению ограничения режима потребления электроэнергии и по его возобновлению в случаях, когда инициатором отключения выступает потребитель электрической энергии, - рассказали в антимонопольной службе.

Правомерность соответствующего решения подтвердили и Арбитражный суд Волгоградской области, а также Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Отметим, дублирование стоимости услуг обернулось для компании солидными убытками. ФАС оштрафовала организацию на 3,5 млн рублей. Кроме того, «ВМЭС» выплатил трём десяткам организаций все средства, которые ранее были необоснованно получены с потребителей за соответствующие работы в 2023 году.

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