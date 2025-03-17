Общество

Бывшего директора НПЗ Эдуарда Макарова похоронили в Волгограде

Общество 17.03.2025 17:08
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17.03.2025 17:08


Сегодня, 17 марта, в Красноармейском районе Волгограда простились с Эдуардом Григорьевичем Макаровым, бывшим директором нефтеперерабатывающего завода. 
Эту печальную новость сообщил на своей страничке в соцсетях депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников. 
Эдуарду Григорьевичу было 94 года. Он более полувека из своей жизни посвятил работе в нефтеперерабатывающей промышленности. В должности директора  возглавлял одно из крупнейших предприятий Волгограда  с 1977 по 1986 годы. 
Его вклад в  развитие волгоградского НПЗ неоценим. Под его руководством были запущены новые производственные установки, построены жилые дома для работников завода, оборудованы цех для подсобного хозяйства, теплицы для выращивания овощей и птицеферма.
После ухода с поста руководителя НПЗ до выхода на пенсию он трудился в ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» в должности заместителя гендиректора. 
Эдуард Григорьевич Макаров награждён орденом «Знак почёта» и удостоен звания «Почётный работник ТЭК».
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