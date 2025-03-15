Волгоградцы назвали неуместной стрельбу у музея «Сарепта»

Волгоградцы раскритиковали историческую реконструкцию «Бои на подступах к Берлину», которая состоялась сегодня, 15 марта, на территории музея-заповедника «Сарепта». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, интерактивная военно-патриотическая программа, организованная музееем-заповедником «Старая Сарепта» и военно-историческим клубом ВИК «Пехотинец», проходила на открытом воздухе.
Мероприятие было посвящено одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны - штурму столицы нацистской Германии. В мероприятии приняли участие реконструкторы из Белореченска, Ростова, Дагестана, Калмыкии, Кореновска, Саратова.
Однако не все оценили стрельбу около музея. На странице учреждения в социальной сети под новостью о «боях» появились вот такие комментарии.
- Вы действительно считаете такое мероприятие с выстрелами уместным сегодня??
– интересуется один пользователь.
- Вы вообще с ума сошли?! После такой ночи такое устраиваете?!!!
– возмущается другой.
Напомним, сегодня юг Волгограда подвергнулся атаке украинских беспилотников. На территории Красноармейского района вспыхнул ландшафтный пожар, который, по словам губернатора, был оперативно потушен.
Скриншот видео музея-заповедника «Сарепта» VK.com