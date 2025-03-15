«Попасть в аварию куда страшнее»: волгоградские мастера шиномонтажа советуют водителям отложить «переобувку»





Первый снег, равно как и первые теплые дни в начале весны – к «переобувке» машин, гласит современная народная примета. Дождавшись плюсовой температуры, многие автомобилисты уже сейчас записались на шиномонтаж. Правда, сами специалисты советуют выждать тактическую паузу. Не будет ли стоить подобное промедление стертых покрышек, читайте в материале ИА «Высота102».

Доверять переменчивой погоде в начале марта – все равно, что играть в рулетку, уверены многие мастера шиномонтажа. Долгосрочный прогноз метеорологов только подтверждает их слова, ведь после практически летнего потепления город вновь окатит «холодным душем».

- Я честно предлагаю всем клиентам выждать паузу и не рисковать. Если верить прогнозу погоды, на следующей неделе в Волгоградской области снова похолодает. Ночью температура воздуха опустится до минусовых отметок, поэтому ранняя смена резины чревата последствиями. Помните, как в 2013 или в 2014 году в конце марта в Волгограде выпал снег? Причем, выпал он во второй половине дня, когда все люди поехали с работы домой, - вспоминает мастер шиномонтажа Андрей. – Температура эксплуатации зимних шин - от семи градусов и ниже. Не минус, а плюс семи! То есть при небольшом потеплении еще не время гонять на «лете».

Ехать на «переобувку» волгоградцам советуют в дни, когда среднесуточная температура дойдет до устойчивого плюса.

- Большинство водителей стараются сменить резину до 20 апреля. Но каких-то конкретных дат для этого года мы не назовем – это будет гаданием на кофейной гуще. Все зависит от конкретных погодных условий, - отмечает Андрей. – Кто-то может решить, что за четыре дня с их резиной случится непоправимое. На самом деле с ней не произойдет ровным счетом ничего. Большинство людей эксплуатируют машину утром и вечером, когда температура воздуха становится ниже. Даже, если вы съездите в такую теплую погоду за город или на дачу, вашей резине не грозят фатальные последствия. А вот преждевременная смена покрышек и возникшая трудность на дороге – намного серьезнее и даже страшнее. Конечно, мы уже сейчас могли бы начать работать в полную силу и не говорить людям о возможных последствиях. Но к чему нам такой заработок? На мой взгляд, кого-то этот совет может уберечь от ДТП и его неприятных последствий.

На уходящей неделе март перенял эстафету от непривычно тёплой зимы в Волгоградской области. К середине месяца столбики термометров поднялись до летних 22-23 градусов. Однако уже в скором времени синоптики прогнозируют снижение температуры.