



МЧС выпустило рекомендации для россиян о действиях при обнаружении беспилотников. Как сообщает V102.RU, в ведомстве призвали не пытаться сбивать дроны подручными средствами и не приближаться к упавшим аппаратам.

- Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами, - приводит текст из рекомендаций ТАСС.

Также в ведомстве просят не пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствам GPS рядом с дронами.

Если вы обнаружили устройство, отойдите на безопасное расстояние, укройтесь за зданием или деревом, а также предупредите всех близких и обратитесь в 112.