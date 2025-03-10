Общество

Эпидемии не пройдут: Андрей Бочаров и Анна Попова открыли новую лабораторию противочумного института

Общество 10.03.2025 14:37
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10.03.2025 14:37


Сегодня, 10 марта, в Волгограде открыли новый лабораторный корпус научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве РФ, новую лабораторию посетили глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а в режиме видеоконференции в церемонии открытия приняла участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. 

Новый корпус позволит увеличить в 2 раза диагностические возможности института, а также лабораторные мощности для проведения дополнительных 500 проб в сутки. Инженерно-технические решения лаборатории соответствуют самым высоким требованиям безопасности: она обеспечена современными системами вентиляции и обеззараживания, специальными тамбурами-шлюзами и другими защитными комплексами.

А созданные условия и оснащение высокотехнологичным диагностическим и исследовательским оборудованием расширят спектр деятельности института в отношении возбудителей I–II групп патогенности.

- Особо отмечу, что мобильные бригады сотрудников института обеспечивают эпидемиологическое благополучие населения в Запорожской области в сложных условиях. Также, конечно, специалисты института передают свой накопленный и ценный опыт молодым кадрам, что очень важно для подготовки специалистов отрасли. Поздравляю с этим торжественным событием и хочу поблагодарить вас за вашу работу,  – сказала вице-премьер. 


Татьяна Голикова подчеркнула, что биологическая безопасность страны – абсолютный национальный приоритет. Реконструкция корпуса началась в 2021 году в рамках госпрограммы «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации», а в 2022 году стартовал федеральный проект «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», направленный на создание единой системы противодействия угрозам биобезопасности. 

- Один из первых современных объектов санитарного щита России сегодня введен эксплуатацию на территории Волгоградской области. Волгоградская область находится на пересечении международных транспортно-логистических коридоров стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, Африки, Ближнего Востока, стран Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов. Создание в регионе современного лабораторного комплекса, оснащенного по самым высоким мировым стандартам, является важной составляющей частью работы по выявлению патогенов и предотвращению эпидемий. Мы можем противодействовать распространению этих заболеваний на территории региона и всей страны, — подчеркнул Андрей Бочаров.


В администрации Волгоградской области подчеркнули, что в новой лаборатории предусмотрена возможность оперативной диагностики инфекционных заболеваний экспресс-методами в режиме реального времени, а также созданы условия для разработки и совершенствования новых препаратов. Здесь также организован блок для вирусологических исследований.

Справка. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт образован в 1970 году и является одним из пяти аналогичных учреждений в стране. Учреждение обладает лабораторной базой для проведения диагностических исследований на опасные природно-очаговые и антропозоонозные инфекции. Сотрудники института оказывают помощь в проведении комплексных противоэпидемических мероприятий, проводят мониторинг, выполняют научные исследования по актуальным проблемам инфекционных болезней.

Фото администрации Волгоградской области

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