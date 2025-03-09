Общество

В Волгоградской области отчитались о стерилизации бродячих собак

Общество 09.03.2025 17:40
0
09.03.2025 17:40


Волгоградский областной комитет ветеринарии отчитался о работе по стерилизации бродячих собак за 2024 год. Как сообщает V102.RU, от общего числа было стерилизовано и привито чуть меньше половины животных. 

Общее число дворняг в регионе составило 19,967 тысяч. Из них лишь 48% прошли стерилизацию и вакцинацию. В Волгограде же удалось привить свыше 62%. В Волжском данный показатель достиг 82%.  Для стабилизации популяции в регионе планируется выйти к показателю 80% от общего количества бездомных животных.

В 2025 году на регулирование численности животных без владельцев в Волгоградской области выделено из бюджета 24 миллиона 500 тысяч рублей. Столько же было и в прошлом году.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Однако у члена Общественной палаты Волгоградской области Сергея Жукова возник резонный вопрос – кто, как и на каком этапе будет определять, что собака агрессивна? По его мнению, необходимо начать работу, направленную на ликвидацию с улиц городов России собачьих стай, представляющих реальную опасность. И начинать нужно с принятия Госдумой соответствующих законов, которые распространялись бы на все регионы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.03.2025 20:40
Общество 09.03.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 18:40
Общество 09.03.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 17:00
Общество 09.03.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 15:00
Общество 09.03.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 13:46
Общество 09.03.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 12:19
Общество 09.03.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 11:00
Общество 09.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 10:20
Общество 09.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 09:40
Общество 09.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 09:11
Общество 09.03.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 08:38
Общество 09.03.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2025 07:44
Общество 09.03.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 23:09
Общество 08.03.2025 23:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 21:07
Общество 08.03.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.03.2025 19:12
Общество 08.03.2025 19:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
В Волгограде с двух пожарных смыли сажу и копоть пожаровСмотреть фотографии
19:40
На Госуслугах может появиться сервис по запрету оформления sim-картСмотреть фотографии
18:40
В Камышине отремонтируют детскую школу искусствСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области отчитались о стерилизации бродячих собакСмотреть фотографии
17:00
«Водители несутся, а зебра стерлась»: волгоградцы пожаловались на опасный переход на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
16:21
На упаковках смесей для вейпов разместят предупреждения о его вредеСмотреть фотографии
15:40
В хуторе под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
Бьют по печени и вызывают рак: ученый рассказала об опасности Е-добавокСмотреть фотографии
14:15
В Волжском водитель иномарки снес 8-летнюю девочку на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Скульптор из Санкт-Петербурга отольет статуэтки «Родина-мать» для волгоградского музеяСмотреть фотографии
13:17
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:56
Виновнику гибели двух человек в ДТП под Волгоградом присудили 4 года колонииСмотреть фотографии
12:19
Волгоградским школьникам назвали даты последнего звонка и выпускногоСмотреть фотографии
11:49
Женский «Спартак-Волгоград» в домашнем бассейне дважды проиграл «СКИФ-Востоку»Смотреть фотографии
11:31
На трассе под Волгоградом двое человек погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Волгоградцам напомнили о продолжительных выходных в мае и июнеСмотреть фотографии
10:20
«Удивительно, что все это случилось с одним человеком»: вспоминаем уникальную судьбу генерала РодимцеваСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде водители пожаловались на сбои GPSСмотреть фотографии
09:25
В центре Волгограда погиб водитель иномарки после столкновения с опорой мостаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Волгоградцев предупредили об опасном для смартфонов вирусе EvilLoaderСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде на новой неделе воздух прогреется до +19ºСмотреть фотографии
07:44
В аэропорту Волгограда вновь сняты ограничения на полет самолётовСмотреть фотографии
23:09
Аэропорт Волгограда закрыли из-за угрозы вечером 8 мартаСмотреть фотографии
21:07
Бастрыкин поручил проверить сообщения об аварийной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде аномально жаркая погода задержится ещё на несколько днейСмотреть фотографии
19:12
КСП: обслуживание волгоградских бомбоубежищ обошлось бюджету в 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
18:12
Менуа, Саак и Офелия: в облкомюстиции рассказали, как волгоградцы называли детейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде 55-летняя женщина протаранила столб на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Для галочки? Волжанка пожаловалась на принудительное отселение в «аварийный» домСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгоградской области вступит в силу запрет на работу мигрантовСмотреть фотографии
 