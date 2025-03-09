В Волгоградской области отчитались о стерилизации бродячих собак





Волгоградский областной комитет ветеринарии отчитался о работе по стерилизации бродячих собак за 2024 год. Как сообщает V102.RU, от общего числа было стерилизовано и привито чуть меньше половины животных.

Общее число дворняг в регионе составило 19,967 тысяч. Из них лишь 48% прошли стерилизацию и вакцинацию. В Волгограде же удалось привить свыше 62%. В Волжском данный показатель достиг 82%. Для стабилизации популяции в регионе планируется выйти к показателю 80% от общего количества бездомных животных.



В 2025 году на регулирование численности животных без владельцев в Волгоградской области выделено из бюджета 24 миллиона 500 тысяч рублей. Столько же было и в прошлом году.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о необходимости ввести на федеральном уровне понятие агрессивных собак, чтобы избавляться от них с помощью эвтаназии. Однако у члена Общественной палаты Волгоградской области Сергея Жукова возник резонный вопрос – кто, как и на каком этапе будет определять, что собака агрессивна? По его мнению, необходимо начать работу, направленную на ликвидацию с улиц городов России собачьих стай, представляющих реальную опасность. И начинать нужно с принятия Госдумой соответствующих законов, которые распространялись бы на все регионы.