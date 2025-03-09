Волгоградским школьникам назвали даты последнего звонка и выпускного





В России назвали даты проведения последнего звонка и выпускного. Как сообщает V102.RU, даты были определены Минпросвещения для всех регионов страны, в том числе и Волгоградской области.

— В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные - 28 июня, — рассказали в ведомстве.

При проведении торжественных линеек будут предусмотрены церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также регионам было поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

— Для развития сферы образования Правительством России с 2025 года запущен национальный проект «Молодежь и дети». Он помогает создать условия для реализации потенциала и раскрытия талантов молодого поколения. Желаем всем выпускникам школ интересных, запоминающихся последних звонков и выпускных, а также успехов в дальнейшем обучении по выбранным направлениям, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.